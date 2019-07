„Abenteurer“ Putin tauchte zum Grund der Ostsee ab

Während bei Protesten der Opposition in Moskau mehr als 1000 Menschen verhaftet wurden, hat sich Russlands Präsident Wladimir Putin einmal mehr kameratauglich in Szene gesetzt: Der Kremlchef, der sich immer wieder gerne als Draufgänger und Abenteurer inszeniert, stieg am Samstag in ein Tauchboot und ließ sich in der Ostsee in 50 Meter Tiefe auf den Boden des Finnischen Meerbusens bringen. Mit der Aktion gedachte er der Besatzung eines sowjetischen U-Boots aus dem Zweiten Weltkrieg, das dort seit seinem Untergang 1942 liegt.