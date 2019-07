Bereits 105.000 Tierarten auf der Roten Liste!

Meerkatzen-Art in Afrika vor der Ausrottung

In Afrika verursachen der Verlust des natürlichen Lebensraumes und die Jagd den Rückgang von 40 Prozent der Primaten. So gibt es mittlerweile in der Elfenbeinküste und in Ghana in freier Wildbahn nur noch 2000 Exemplare der Roloway-Meerkatze. Sie ist wegen ihres Fleisches und des feinen Fells auf dem Markt besonders beliebt.