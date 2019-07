Gutachter sehen geringe Gefahr für Kufstein

In Kufstein gehen nach der vom Land Tirol einberufenen mündlichen Verhandlung, in der es um die Inbetriebnahme einer Baumassenaufbereitungsanlage inklusive der Zwischenlagerung von Asbest ging (die „Krone“ berichtete), die Wogen hoch. Denn laut verschiedener Gutachter wird – und zwar unverständlicherweise – in allen Belangen eine äußerst geringe Gefahr für Mensch und Umwelt bei diesem Großprojekt gesehen.