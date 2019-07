Influencerin bittet Follower um Spenden - für sich

Kein Geld von Kooperationspartnern

All das - Reise, Unterkunft, etc. - kostet aber eben auch Geld. So verdient Dellert, die nebenbei seit Ende 2017 einen Online-Shop für nachhaltige Produkte und Zero Waste führt, für ihren Einsatz für die Umwelt lediglich, wenn Kooperationspartner sie bezahlen. Gerade im nachhaltigen Bereich würden jedoch viele Unternehmen auf die kostenlose Unterstützung der Influencerin hoffen. „Sie meinen dann, ich will ja eh die Welt retten“, so Dellert.