Bei Voestalpine ist zweimal langer Atem gefragt

18 Millionen Euro wurden budgetiert, mit Siemens, Verbund und APG prominente Partner an Bord geholt! Das sind die Eckpfeiler der Voestalpine-Pilotanlage für grünen Wasserstoff, die mehr als zwei Jahre nach der Ankündigung nun in Betrieb gehen soll. Langer Atem ist bei den Linzern auch bei den Klagen in Texas gefragt.