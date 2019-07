Alexa und Co.: Lauschangriff im Eigenheim!

Die meisten schätzen die Bequemlichkeit und denken sich nicht viel dabei: Digitalen Assistenten wie Apples Siri, Amazons Alexa, Googles Assistant oder Microsofts Cortana sind mittlerweile immer öfter auf dem Handy mit dabei oder lauschen in den eigenen vier Wänden mit. Gefällig und klug - aber auch gefährlich, warnten Vertreter der Arbeiterkammer am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Wien.