Ägypten öffnet zwei antike Pyramiden für Touristen

Die Funde wurden während Erdarbeiten auf dem Gräberfeld von Dahshur am Westufer des Nils gemacht, wo einige von Ägyptens ältesten Pyramiden stehen, so der Altertümerminister weiter. „Mehrere Stein-, Ton und Holzsärge wurden gefunden und einige enthalten Mumien in gutem Zustand“, sagte Al-Anani. Die antike Mauer ist etwa 60 Meter lang und befindet sich im Süden der Pyramide von Pharao Amenemhet II. aus der zwölften Dynastie.