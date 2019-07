WAC lässt französischem Erstligisten keine Chance

Junger Salzburg-„Joker“ glänzt

Der 19-jährige „Joker“ Hellermann, bisher nur für Liefering im Einsatz, stellte sich in der Schlussphase beim Zweitligisten aus Oberösterreich mit drei Treffern (3., 74., 83.) vor, in der ersten Hälfte hatte bereits Kiel-Rückkehrer Masaya Okugawa (28.) getroffen. Trainer Jesse Marsch gab am Tag nach dem 3:1-Erfolg über Feyenoord Rotterdam vor allem Spielern aus der zweiten Reihe eine Chance.