Wiesberger vor Schlussrunde der Irish Open Fünfter

Bernd Wiesberger könnte sich nach seiner langen Zwangspause 2018 wegen einer Handblessur neuerlich in letzter Minute für ein Golf-Major-Turnier qualifizieren. Nach dem kurzfristig erhaltenen Startplatz für die US Open winkt dem 134. der Weltrangliste nun einer für die British Open. Vor dem Schlusstag der Irish Open in Lahinch hat der Burgenländer als Fünfter beste Chancen auf ein Ticket.