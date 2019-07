Hitzeinsel bei Baustelle der Linzer Voestbrücke

Die Meteorologen sind sich bereits alle einig: Dieser Sommer dürfte der bislang heißeste in der Messgeschichte werden. Bauarbeiter sind besonders davon betroffen. Die „Krone“ besuchte die Baustelle der Voestbrücken-Bypässe. „Wir beginnen bald in der Früh mit der Arbeit“, sagt Paul Weiss, Bauleiter beim Linzer Hoch- und Tiefbauspezialisten Swietelsky. Unter den rund 100 Arbeitern auf der Großbaustelle an und über der Donau sind auch Schweißer, Beschichtungsarbeiter oder Asphaltierer. „Gerade diese sind enormen Belastungen ausgesetzt“, sagt Weiss.