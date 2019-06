Christoph Waltz mit US-Kulturmedaille geehrt

„Österreich ist ein Synonym für Kultur und Traditionen. Die für ihre reiche Geschichte und Vielfalt bekannte österreichische Kultur verkörpert die unverwechselbaren Traditionen dieses wunderschönen Alpenlandes und das Potpourri kultureller Einflüsse der benachbarten slawischen und römischen Völker, für die die österreichische Hauptstadt Wien die wichtigste Europäische Kulturmetropole im Laufe der Jahrhunderte und die Musikhauptstadt der Welt war“, wurde Karel Komarek, der Co-Vorsitzende des Kennedy Center International Committee on the Arts, der zusammen mit Deborah F. Rutter, der Präsidentin des Zentrums, die Auszeichnung vornahm, in einer Aussendung zitiert.