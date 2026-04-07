Bauer (81) vor Waldarbeiten von Seilwinde erdrückt

Zu einem tragischen Unfall kam es am Ostermontag auf einem Bauernhof im weststeirischen St. Martin im Sulmtal: Als ein 81-Jähriger an einem Traktor eine Seilwinde anbringen wollte, wurde er eingeklemmt und tödlich verletzt.
Am Montagnachmittag bereitete sich ein 81-jähriger Landwirt auf seinem Hof in St. Martin im Sulmtal (Bezirk Deutschlandsberg) auf Waldarbeiten vor. Als der Mann eine Seilwinde an seinen Traktor montieren wollte, begab er sich zwischen die Zugmaschine und das bereits angeschlossene Gerät.
Eingeklemmt und erdrückt
Dabei dürfte der 81-Jährige laut Polizei versehentlich einen Hydraulik-Hebel erwischt haben und wurde zwischen Seilwinde und Traktor erdrückt. Soweit zumindest die Vermutung, denn der leblose Mann wurde bereits eingeklemmt vorgefunden.
Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Steirers feststellen. Hinweise auf Fremdverschulden liegen derzeit laut Polizei nicht vor.
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