Lahm warnt: „Dann droht uns dasselbe wie Italien“

Bis aufs Klo verfolgt

„Italien ist bereits abgehängt. Wenn Deutschland diesen Weg weitergeht, droht uns dasselbe“, warnte Lahm deshalb nun im „Guardian“. Vor allem mit der Manndeckung deutscher Klubs habe der Weltmeister von 2014 ein Problem. „Ich bin überrascht, dass so viele Verteidiger ihre Gegenspieler bis auf die Toilette verfolgen, selbst die Bayern tun es.“