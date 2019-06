Autofahrer sollen ohne Prüfung aufs Motorrad

Österreich als Vorbild: Auch deutsche Autofahrer sollen künftig ohne Prüfung leichte Motorräder, die sogenannten 125er, fahren dürfen. Von Experten hagelte es Kritik an dem Vorstoß des Verkehrsministeriums in Berlin. Schon jetzt sei ein Großteil der Unfälle mit Motorrädern auf Fahrfehler zurückzuführen. Und weil gerade Leichtkrafträder vor allem in den Sommermonaten am Wochenende für Freizeitfahrten genutzt werden, könnte die Unfallrate weiter steigen, so die Sorge des Deutschen Verkehrssicherheitsrates.