Rauchverbot in Lokalen: „Bitte bei uns auch!“

Nach einem Antrag der Wiener Landesregierung hat der Verfassungsgerichtshof am Dienstag festgestellt, dass die Raucherlaubnis in der Gastronomie rechtskonform ist. Nun ist der Nationalrat am Zug, ein Verbot durchzusetzen. Viele „Krone“-Leser können das Urteil nicht nachvollziehen - und weisen darauf hin, dass das Rauchverbot auf politischem Weg ohnehin kommt: „Besser gleich damit abfinden, erspart euch Ärger“, rät User Bocha in den Storykommentaren auf krone.at.