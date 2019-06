VfGH-Entscheid: Rauchen in Lokalen weiter erlaubt

Seit mehr als einem Vierteljahrhundert wird um eine rauchfreie Gastronomie in Österreich gerungen. Am Dienstag hat der Verfassungsgerichtshof (VfGH) den Antrag der Wiener Landesregierung zum Tabak- und Nichtraucherschutzgesetz in der seit 1. Mai geltenden Fassung abgewiesen. Der VfGH sieht den rechtspolitischen Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers bei der Raucherlaubnis in der Gastronomie nicht überschritten. Kommen dürfte das Verbot aber trotzdem, denn die ÖVP hatte nach dem Ende von Türkis-Blau zuletzt angekündigt, eine entsprechende Initiative im Parlament zu unterstützen. Am Dienstagabend hieß es seitens der Volkspartei, das Rauchverbot in der Gastronomie solle mit 1. November 2019 schlagend werden.