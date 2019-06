Roms Künstler-Treff „Caffe Greco“ droht Schließung

Weicht Café einem Luxus-Shop?

Das Israelitischen Krankenhaus in Rom will die Miete für die Lokalität am Anfang der Shoppingmeile via Condotti erhöhen, um die Einnahmen in neue medizinische Technologie zu investieren. Der Generaldirektor des Krankenhauses, Giovanni Naccataro, betonte, dass der Betreiber des „Caffe Greco“ bisher angesichts der üblichen Marktpreise noch vergleichsweise wenig gezahlt habe. Laut der römischen Tageszeitung „La Repubblica“ könnten bald Luxusmarken wie Dior und Moncler in die Räumlichkeiten des Kaffeehauses einziehen.