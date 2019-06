Sperre des südlichen Drauradweges aufgehoben

Der Drauradweg in Villach ist ab sofort wieder ungehindert befahrbar! Da der Wasserstand der Drau in den vergangenen Tagen bedrohlich gestiegen war, hatte die Stadt Villach die Sperre eines Teils des südlichen Drauradweges veranlasst. Diese Sperre ist nun aufgehoben, der Geh- und Radweg an beiden Ufern wieder ungehindert nutzbar.