Diese Beautyprodukte dürfen mit ins Flugzeug

Tücher sind in jedem Fall ein Muss! Egal ob Schweiß oder Kleckereien vom Kind - Sie sollten immer etwas zum Aufwischen dabeihaben. Wir empfehlen Ihnen diese Trockentücher in Form von Minipillen. Sobald diese in Kontakt mit Wasser kommen, entfalten sie sich. Perfekt für unterwegs!