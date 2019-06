Vettel-Bruder crasht am RedBull-Ring mit 240 km/h

Schock-Szenen am Sonntag am Red-Bull-Ring in Spielberg! Wenige Stunden vor dem F1-Grand-Prix von Kanada krachte Fabian Vettel, der jüngere Bruder von Ferrari-Star Sebastian in der Rennserie ADAC GT Masters mit rund 240 km/h gegen die Leitplanke. Glück im Unglück: Der Deutsche blieb unverletzt.