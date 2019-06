Blutiges „Duell“ auf Donauinsel - WEGA-Einsatz

Quintett ergriff die Flucht

Erst drohte der 19-Jährige seinem Gegenüber verbal, dann jedoch griff er an und stach dreimal auf den 20 Jahre alten Afghanen ein. Das Quintett ergriff danach die Flucht. Der 20-Jährige erlitt Stichverletzungen am Rücken, in der Leiste und am Oberschenkel, sagte Eidenberger. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, er schwebte jedoch nicht in Lebensgefahr.