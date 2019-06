Friseur und Kunde gehen in Salon aufeinander los

Ein 24-jähriger gebürtiger Serbe war gemeinsam mit seinem Sohn am Abend in das Geschäft in der Gablenzgasse im Bereich des Lerchenfelder Gürtels gekommen. Dem Kind sollten die Haare geschnitten werden. Während Strähne um Strähne fiel, hörte der ebenfalls 24 Jahre alte Friseur, ein gebürtiger Syrer, laut Musik - sehr zum Missfallen des gleichaltrigen Kunden. Er beschwerte sich und griff daraufhin zum Handy des Syrers und stellte eigenmächtig die Musik leiser. Daraufhin warf der Friseur die beiden aus dem Geschäft, so Polizeisprecher Paul Eidenberger am Samstag.