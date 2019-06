„Mine“ für Kryptowährungen wandert ins Ausland

Zum Auswandern überzeugte ein Partner, der laut den Bittex-Chefs für drei Jahre den Strompreis garantiert, und die Chance, „in absehbarer Zeit rentables Mining“ zu betreiben. BitTex hatte 2017 in Leonding die damals wohl größte Mining-Farm Zentraleuropas gestartet. Zwei Jahre und eine Branchenkrise später übersiedelt die Firma ihre Server ins europäische Ausland, will aber in Österreich verstärkt ihr Know-how anbieten.