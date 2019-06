Nächster Testlauf für autonome Öffis in Wien

Die öffentlichen Verkehrsmittel rücken einen Schritt weiter in die autonome Zukunft: Die Wiener Linien starteten nach einem ersten Testlauf im Jahr 2018 am Donnerstag offiziell den Fahrgasttestbetrieb der autonomen Elektrobusse in der Seestadt in Wien Aspern. Bis zu zehn Personen dürfen ab sofort in den gondelähnlichen Gefährten Platz nehmen und auf der Strecke rund um die dortige U-Bahn Station die Fahrt genießen. Ganz allein sind die Fahrgäste jedoch nicht. Aus Sicherheitsgründen ist in jedem der zwei Busse ein geschulter Operator an Bord.