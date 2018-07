Autonome E-Busse in Seestadt Aspern im Testbetrieb

Maximale Laufzeit beträgt neun Stunden

Laut Liebermann wird der Betrieb mit zwei Bussen wohl nur in der ersten Tageshälfte stattfinden. Vorstellbar ist etwa eine Taktung zwischen 8 und 13 Uhr. In welchen Abständen die kleinen Gefährte herangerollt kommen, ist ebenfalls noch nicht klar. Fix ist, dass die maximale Laufzeit mit einem Ladevorgang neun Stunden beträgt, bei derzeitigen Temperaturen aber deutlich niedriger ist: „Derzeit verbrauchen wir mehr Strom mit der Klimatisierung als dem Fahrbetrieb“, so der Projektchef.