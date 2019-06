Gewerkschaft und Caritas wollen Job-Aktion retten

Briefe an neue Ministerin

Zarte Hoffnungen werden in die neue Sozialministerin in der Übergangsregierung, Brigitte Zarfl, gesetzt. So wandte sich am Dienstag der steirische Caritas-Direktor Herbert Beiglböck an Zarfl: „Die Erfahrungen der letzten 17 Monate zeigen, wie wichtig diese Aktion für die Menschen ist, weil viele in ihrer persönlichen Entwicklung, im sozialen Verhalten oder in ihrer Kommunikationsfähigkeit große Fortschritte gemacht haben.“