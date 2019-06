Hoppla! Hier sitzt der Airbag außen am Auto!

Früher starteten hier Messerschmitt-Jagdflieger, später dann die unglückseligen „Starfighter“ der Deutschen Bundeswehr. Jetzt stand der ehemalige Militärflugplatz am Rande der Allgäu-Metropole Memmingen wieder im Blickpunkt. Diesmal ging es nicht um Zerstörung, sondern um die Rettung von Menschenleben. Der Technologie-Riese ZF präsentierte den erstmals geglückten Einsatz eines Außen-Airbags. Ein großer Luftsack also, der sich im Falle eines Seitencrashs zwischen den beiden Unfallgegnern entfaltet und so den Aufprall abfedert. Bis zu 40 Prozent Minderung der Folgen eines seitlichen Zusammenstoßes sollen so erreicht werden.