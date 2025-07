„Tragödie“: Fischsterben geht ungehindert weiter

200 Kilo Kollateralschaden

Doch jene wenigen Fische entpuppen sich vor Ort als grausiges Massensterben: Überall trieben am Samstag tote Fische, einer Schätzung zufolge sollen rund 200 Kilo Fisch im Staubecken verblieben sein. Auch weiter flussaufwärts seien Tiere in kleinen Pfützen gefangen gewesen, die schnell verdunsteten. Auch ein ein Meter langer Wels und Dutzende Karpfen verendeten qualvoll im heißen Wasser. Weitere, die am Samstagvormittag noch in der Tiefe vor dem Kraftwerk ausharrten, sollen folgen.