330.000 Österreicher ohne Bankomaten in Gemeinde

Rund ein Drittel der Einwohnerinnen und Einwohner (rund 116.000) ohne Bankomat wohnt in Niederösterreich, das sind rund 7 Prozent der niederösterreichischen Bevölkerung. 113 niederösterreichische Gemeinden haben aktuell kein Geldausgabegerät. In Niederösterreich eröffnete die Oestereichische Nationalbank (OeNB) am Dienstag in Obritzberg-Rust auch ihren ersten Bankomaten, insgesamt sollen in den kommenden beiden Jahren bis zu 120 Geldausgabegeräte in Österreich aufgestellt werden.