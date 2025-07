Babyleiche in Gebüsch: Neue Details zu Schock-Fund

Der Schock sitzt in Kärnten tief, nachdem am Samstag ein Mitarbeiter der Kärntner Landeshauptstadt Klagenfurt den traurigen Fund einer männlichen Babyleiche, die in einer Einkaufstasche zu finden war, machen musste. Wie berichtet, wurde der bereits stark verweste Säugling, gut versteckt in einem Gebüsch, im Klagenfurter Europapark entsorgt. Laut Ermittlungen dürfte das Baby schon mehrere Wochen tot sein.