Motorradfahrer nach Crash in Garten katapultiert

Fataler Verkehrsunfall am Samstagabend im Tiroler Unterland: Ein 16-jähriger Motorradfahrer kam in Breitenbach am Inn (Bezirk Kufstein) von der Straße ab und krachte gegen einen Gartenzaun. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Teenager in den Garten des Hauses geschleudert, wo er schwer verletzt liegen blieb.