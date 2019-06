Mühlviertler kombinieren Lernen und Bewegung

In Linz präsentiert

Mit an Bord ist auch die Plattform train@game von drei Freunden. Die Sport-Attack-Gründer Christian Stoiber, Lothar Rangger und Stefan Reitinger, die ja den digitalen „Schummelzettel“ für Sportlehrer, Trainer und Eltern für sportliche Übungen entwickelten, stellen für chabaDoo Aktivierungsvideos zur Verfügung. Grund: Die Schüler sollen sich vor der Lerneinheit bewegen. „Es geht um die Vernetzung der beiden Gehirnhälften, um Fokussierung und ums Sauerstoff tanken - Lernen gelingt am besten in Kombination mit Bewegung“, so Stoiber, der mit chabaDoo auf der didacta DIGITAL Austria in Linz vertreten war.