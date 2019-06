Mindestsicherung: FPÖ kündigt Sonderlandtag an

Die steirische FPÖ will nach den im Landesrechnungshofbericht bekannt gewordenen Mängeln bei der Kontrolle der Mindestsicherungsvergaben einen Sonderlandtag abhalten. Am Mittwoch oder am Donnerstag sollen 13 Unterschriften von Mandataren - zehn wären nötig - eingebracht werden. Danach hat das Landtagspräsidium fünf Tage Zeit, um die Sondersitzung einzuberufen.