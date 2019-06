Rechnungshof zerpflückt die Mindestsicherung

16.152 Menschen in der Steiermark bezogen im April Mindestsicherung, um 1545 weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Sind die gröbsten Mängel bei der Auszahlung der Sozialhilfe mittlerweile behoben, so lag bis vor Kurzem beim Vollzug vieles im Argen. „Widerrechtlich und uneinheitlich“ nennt diesen der Rechnungshof in seinem aktuellen Bericht und listet „erhebliche Mängel“ auf: Demnach habe es in den steirischen Bezirksverwaltungsbehörden (BH, Magistrat) „fehlerhafte Anwendungen von gesetzlichen Bestimmungen“ gegeben, so wurden etwa Betreuungspflichten gegenüber Kindern ohne Rechtsgrund anerkannt oder das Einkommen anderer Mitglieder in einem Haushalt wurde nicht berücksichtigt.