Tiroler Wahlkampfloks schnaubten mächtig

Grüne und Neos über Ergebnis erfreut

Auch bei den Tiroler Grünen sorgte das Wahlergebnis für Euphorie. „Das Grüne Comeback ist eindrucksvoll gelungen, damit hat wohl niemand gerechnet“, so Landeskandidat Michael Mingler, der das Ergebnis in Tirol auf die Arbeit der schwarz-grünen Koalition und Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi zurückführt. Zufriedenheit herrscht auch bei den Tiroler Neos: „Nach Auszählung der Wahlkarten haben wir mehr als 25.000 Stimmen in Tirol erhalten und damit so viele Stimmen wie noch nie! Ich sehe das als Bestätigung unserer kantigen Positionen und auch meiner Kandidatur“, sagte der Tiroler Spitzenkandidat Johannes Margreiter.