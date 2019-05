„Mutant Year Zero“: Add-on steht vor der Tür!

Funcoms schräges Tiermutanten-Taktikspiel „Mutant Year Zero: Road to Eden“ bekommt am 30. Juli neben einer Switch-Version des Hauptspiels auch sein erstes Story-Add-on. In „Seed of Evil“ geht es nach dem Ende des Hauptspiels mit neuen spielbaren Helden wie Mutanten-Elch „Big Kahn“ weiter, die Gegner umfassen diesmal unter anderem Fieslinge, die Pflanzen kontrollieren können. Spielerisch an „XCOM“ erinnernd, hat das Hauptspiel gute Noten bekommen. Die Steam-User rezensierten „Mutant Year Zero“ sehr positiv.