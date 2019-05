Motorradlenker starb neben seiner Stieftochter

Stieftochter schwer verletzt

Dabei dürfte sie den 62-jährigen Motorradfahrer aus St. Valentin in Niederösterreich und dessen zwölfjährige Mitfahrerin aus der Ukraine, die Tochter seiner Lebensgefährtin, übersehen haben - es kam zu einer Kollision. Trotz Wiederbelebungsversuchen verstarb der 62-Jährige aufgrund seiner schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Das zwölfjährige Mädchen wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber C10 in den Med Campus III nach Linz geflogen.