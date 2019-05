Di Grassi gewinnt in Berlin vor Buemi

Maximilian Günther, der die deutsche und die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt, schaffte es auf den 14. Platz und hält als Gesamt-17. weiter bei zehn Punkten. In diesem Jahr stehen noch drei weitere Rennen auf dem Programm. Für die Elektroflitzer geht es zunächst nach Bern in die Schweiz, ehe zum Abschluss Mitte Juli zwei Rennen in New York City ausgetragen werden.