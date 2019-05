30-Jähriger in Innsbruck mit Klappmesser bedroht

Kuriose Szenen ereigneten sich in der Nacht auf Donnerstag in Innsbruck. Ein bisher unbekannter Mann schlich sich im Hinterhof eines Gebäudes umher. Ein 30-jähriger Wohnungsinhaber kündigte an, die Polizei zu verständigen. Daraufhin zog der Unbekannte ein schwarzes Klappmesser hervor und hielt es in Richtung des 30-Jährigen. Danach ergriff der Täter die Flucht.