Studentinnen fanden Kitz in Tunnel zum See

Zwei britische Studentinnen haben Dienstagabend in der Fußgängerunterführung zum See - in der Nähe des stillgelegten Wörtherseehotels bei Klagenfurt - ein Rehkitz gefunden. Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt hat das Kitz fachmännisch geborgen. Es wurde zum Wald zurückgebracht. Laut dem zuständigen Jäger hat die Mutter das Kitz wieder angenommen.