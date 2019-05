Maskierter Räuber in Leggings stürmt Postfiliale

Kurios bekleidet hat ein Unbekannter am Dienstagvormittag die Postfiliale in der Althanstraße in Wien-Alsergrund ausgraubt. Er stürmte bewaffnet und in Leggings mit darübergezogener kurzer Hose sowie Haube und Tuch über dem Mund das Foyer und forderte Geld. Damit flüchtete er zu Fuß - die Fahndung blieb bisher ohne Erfolg.