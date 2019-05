So überstehen Sie Linksverkehr unbeschadet

Was viele nicht wissen: Auch in Österreich herrschte vor dem Zweiten Weltkrieg Linksverkehr, in Wien, Niederösterreich und Teilen des Burgenlands bis September 1938. Heute ist die Liste der Länder, in denen man auf der aus unserer Sicht „falschen“ Straßenseite fährt, lang: Großbritannien, Südafrika, Australien, Neuseeland, Indien, Japan, um einige zu nennen. Für Fußgänger wie Autofahrer kann die Teilnahme am dortigen Straßenverkehr gefährliche Situationen heraufbeschwören. Wer ein paar Tipps beherzigt und vor allem seine Routinen hinterfragt, hat bessere Chancen, sich hier dennoch souverän durch den Verkehr zu bewegen.