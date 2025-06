Wer schnappt sich die Pole für den Österreich-GP?

Alte Rechnungen

Im Vorjahr waren Norris und Verstappen als direkte Titel-Konkurrenten ausgerechnet in Spielberg kollidiert, ebenfalls mit dem schlechteren Ende für den McLaren-Piloten. Damals profitierte Russell, eine Wiederholung des Vorjahressieges erwartet sein Teamchef heuer aber nicht. Der Kurs sowie der Asphalt in Kanada seien dem „Silberpfeil“ entgegengekommen, betonte Toto Wolff, der sich wegen des dritten Platzes von Antonelli über das erste Doppel-Podium der Saison freuen durfte. „Wir wissen jedoch, dass unsere Konkurrenten an diesem Wochenende wahrscheinlich viel konkurrenzfähiger sein werden“, sagte der Wiener.