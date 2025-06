„Vorgekauter“ Kaugummi landet in Mund von Buben

Es ist eine Erfahrung, auf die der zehnjährige Stefan aus dem Bezirk Baden liebend gerne verzichtet hätte. Vor den Augen seiner Mama und den Großeltern löffelte er genüsslich in seinem Ben & Jerry’s-Eis, als er plötzlich etwas Komisches in seinem Mund bemerkte. Er spuckte den Gegenstand auf den Deckel des Bechers und binnen Sekunden war die Lust auf die kalte Erfrischung völlig zunichte. Denn was er erblickte, war ein bereits gekauter Kaugummi.