Biker mehrere Meter durch die Luft geschleudert

Der 40-jährige Klagenfurter war am Freitag gegen 19 Uhr auf der Reifnitzer Straße in Richtung Reifnitz unterwegs, als er in einer starken Rechtskurve aus bisher unbekannter Ursache über die Sperrlinie geriet und mit dem entgegenkommenden Pkw eines 24-Jährigen aus dem Bezirk Ried im Innkreis (OÖ) kollidierte. Der Biker wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes mehrere Meter durch die Luft geschleudert und kam mit dem Rücken auf der Fahrbahn auf, wo er mit schweren Verletzungen zum Liegen kam. Er musste nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C11 in das UKH Klagenfurt geflogen werden. Auch die 24-jährige Beifahrerin des Oberösterreichers wurde bei dem Unfall verletzt und mit der Rettung ebenfalls in das UKH Klagenfurt gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die durchgeführten Alkomatentests verliefen negativ.