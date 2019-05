Wildtiergipfel

Täglich erhielten wir Anrufe und Mails von Menschen, die uns vom unsagbaren Leid der Rehe berichteten. Die weiße Pracht zwang zusätzlich das Rotwild, in die Niederungen zu wandern – weder Reh noch Rotwild fanden ausreichend Nahrung. Zum einem, weil die Schneedecke zu dick war, um an Futter zu gelangen. Zum anderen, weil viele Futterstellen, die jahrelang von den Tieren vor allem in Notzeiten aufgesucht worden waren, einfach nicht mehr da waren. Die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) mussten sich massiver Kritik stellen. Ihnen wurde und wird vorgeworfen, in den vergangenen Jahren zahlreiche Futterstellen haben verschwinden zu lassen.