Hasstirade gegen Schwule: Rugby-Star gefeuert

„Izzy“ Folau war zuletzt für die New South Wales Waratahs in der Liga Super Rugby aktiv. Im vergangenen Monat hatte er auf seinem Instagram-Konto an die Adresse von „Trinkern, Homosexuellen, Ehebrechern“ geschrieben: „Die Hölle wartet auf Euch.“ Auf Twitter empörte er sich darüber, dass bei Eintragungen ins Geburtenregister im Bundesstaat Tasmanien künftig das Geschlecht nicht mehr festgelegt werden muss. Schon 2018 hatte Folau eine Verwarnung kassiert, weil er Homosexuelle zur Hölle gewünscht hatte.