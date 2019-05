Tobender Busfahrer: Radler will Anzeige erstatten

Am Donnerstagnachmittag war es gegen 16.30 Uhr in Linz auf der Linie 25 zu dem tätlichen Zwischenfall gekommen, an dem der Busfahrer und der Radfahrer beteiligt waren. Der Busfahrer soll in einer Kurzschlusshandlung den Radler an einer Haltestelle attackiert haben. Als die Polizei eintraf, war der Radler jedoch bereits verschwunden. Noch am Freitag nahm der Busfahrer Stellung zum Vorfall und wurde anschließend entlassen.