Prügelattacke auf Radfahrer: Busfahrer gefeuert

Der Busfahrer lenkte den Bus der Linie 25 im Bereich Kreuzung Franckstraße/Lastenstraße an dem Radfahrer, der sich auf der Fahrradspur befand, vorbei. Beim Blick in den Rückspiegel sah er, wie der Radfahrer wild gestikulierte. Der Bus hielt an der Haltestelle Frackstraße und der Fahrer suchte das Gespräch mit dem Radfahrer. Dieser beschimpfte ihn dabei wüst und bespuckte ihn. In der Folge kam es zu einer handgreiflichen Kurzschlusshandlung.