Mazda bringt brandneuen Sechszylinder-Saugmotor

Offiziell haben die japanischen Autobauer das Zukunftsprojekt in ihrem Quartalsbericht angekündigt. Demnach sind ein Skyactiv-Diesel der zweiten Generation sowie ein Skyactiv-X-Benziner in diesem Format geplant. Skyactiv-X vereint dank Kompressionszündung in einem Motor die Vorteile von Otto- und Dieselprinzip, was unter anderem Effizienzvorteile mit sich bringt. Als erstes Serienmodell wird der jüngst gestartete Mazda3 ab Herbst ein solches Triebwerk unter der Haube haben.